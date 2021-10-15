"Kadın Çiftçilerimize 20 Bin Kg. Arpa ve Buğday Tohumu Hediye Ettik" - Son Dakika

"Kadın Çiftçilerimize 20 Bin Kg. Arpa ve Buğday Tohumu Hediye Ettik"

Yeşilyurt Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle 'Arpa ve Buğday Dağıtım' programı düzenleyerek, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde üretim yapan kadın çiftçilere toplamda 20 bin kg, arpa ve buğday tohumu hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Binası önünde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününün de kadın çiftçilerle bir araya gelmekten onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Arpa ve Buğday Dağıtım Programına; AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Şinasi Yılmaz, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Gür, KADEM İl Temsilcisi Mehtap Pekel, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kazım Gündüz, Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, TKDK İl Müdürü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile kadın çiftçiler katıldı.

Programda ayrıca Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası ile Yeşil Gıda Seracılık Alanında üretilen hububat ve bakliyatların yanı sıra kurutmalıklar ve rulo çimlerde özel bir alanda sergilendi.