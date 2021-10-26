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KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika

KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

26.10.2021 21:54

KARAMAN'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alınan çete üyelerine yapılan baskında 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları belirlenen ve 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alınan çete üyelerine yapılan baskında 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri arasındaki kadınların da para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı.

Sürdürülen çalışmaların ardından bugün harekete geçen polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri oldukları öne sürülen P.A. ve A.Ş. ile A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika


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