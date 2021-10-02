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Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti

02.10.2021 15:56
Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti, System.String[]

Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ambulansta hasta olarak bulunan Halis Altınparmak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

30 Ağustos günü Recep Baltacı yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulansla İbrahim Hacıoğlu idaresindeki 70 M 195 plakalı dolmuş, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi Adliye kavşağında çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, kavşakta duran seyyar satıcı Rüstem Tümkaya'ya çarparak yan yatmıştı.

Kazada seyyar satıcı ile sürücülerinde aralarında olduğu 10 kişi yaralanmıştı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyyar Satıcı, Ambulans, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'daki ambulans kazasında yaralanan 10 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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