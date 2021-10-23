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Kastamonu'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

23.10.2021 10:45
Kastamonu'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Çay Mahallesi'nde önceki gün babaannesinin evinin önünde oynayan Mert Furkan Aşık, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk, 8 yaşındaki ablası ve babaannesi tarafından köpeklerden güçlükle kurtarıldı. Hastaneye götürülen Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küçük çocuğun babası Volkan Aşık, AA muhabirine, eşiyle tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

Oğlunu köpeğin ısırdığını telefonda öğrendiğini anlatan Aşık, "Dudağında 4 dikiş var, yüzünün yan tarafında 2 dikiş ve bir de elinin üzerinde dikiş bulunuyor. Çocuğum ölümlerden döndü, daha kötüsü de olabilirdi. Başka ailelerin de çocuğunun canı yansın istemiyoruz." dedi.

Anne Esra Aşık da 3 çocuğundan en küçüğünün Mert Furkan olduğunu dile getirdi.

Haberi alınca hastaneye gittiklerini belirten Aşık, "Çocuğumu gördüğümde şoke olmuş durumdaydı. Gözleri korkudan büyümüş, konuşamıyordu. Oğlum bir ara, 'Anneciğim, ben seni çok seviyorum. Gitme ne olur, beni bırakma.' dedi. Çocuğum bisikletine binerken 8 yaşındaki ablası da yanında. Köpek, bisikletin sesinden huysuzlanıp çocuğuma saldırıyor. Ablası korkusuna rağmen hemen köpekleri kovuyor, kardeşini kucağına alıyor. O esnada kızımın da üstü başı kan içindeydi. Şu an şükür çocuğumla birlikteyim ama bu, ölümle de sonuçlanabilirdi." diye konuştu.

Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan da sokak hayvanlarına yoğunluğun olduğu cami ve okul kenarlarında yiyecek verildiğini, bu nedenle benzer saldırıların daha yüksek olduğuna işaret ederek, bu tür durumlara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Son üç ayda üç çocuğun köpek saldırısı sonucu yaralandığını dile getiren Soydan, "Halkımızdan, hayvanseverlerimizden gerekli yardımları bekliyor, çözüm üretecek istişarelerde bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da sokak köpeklerinin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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