Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda eçşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, il merkezindeki 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4,73 gram esrar, 65,47 gram kenevir tohumu, 1,56 gram sentetik kannabinoid, 6,02 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU