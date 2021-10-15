Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni araçlarını tanıttı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çöp ara transfer istasyonlarında kullanılmak üzere alınan 4 çekici ve 4 semi treyler ile hafriyat yönetim sistemini tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tanıtımını yaptıkları araçları kullanacakları ve kasım ayı içerisinde işletmeye alacakları çöp ara transfer istasyonlarıyla ilçelerdeki çöp sorununun çözülmesine büyük ölçüde katkı sağlanacağını belirtti.

Büyükkılıç, Develi'ye kurulan çöp ara transfer istasyonu ile Develi, Tomarza ve Yahyalı'ya, Bünyan'a kurulacak çöp ara transfer istasyonu ile de Bünyan, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerine hizmet verileceğini, ilçelerde oluşan yıllık 75 bin ton evsel atığın bertaraf edilmek için depolama tesisine taşınarak katı atık bertarafını bir bütün olarak sağlayacaklarını aktardı.

Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 2 milyon ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"100 milyon metreküp metan gazını toplayarak atmosfere salınımı engelledik. Topladığımız bu metan gazını yakarak 170 milyon kilowatt elektrik ürettik. Kojenerasyon ünitelerinde oluşan atık ısı ile ısıtılan 10 bin metrekare kapalı alana sahip serada 3 bin ton domates ürettik. Kompost üretim tesisimizi 2019 yılında projelendirip, devreye alarak bin ton park ve bahçe atığını işledik, komposta çevirdik. Üretilen kompostu parklarımızda peyzaj çalışmalarında kullandık. Pandemi koşulları dolayısıyla tıbbi atık miktarında belirgin artışlar olmasına rağmen 600 sağlık kuruluşuna kesintisiz hizmet sağlayarak, oluşan tıbbi atıkları topladık, sterilize edip bertarafını sağladık. Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında sanayi sitelerinde kesintisiz denetim yaptık."

Büyükkılıç, 2025 sonrası hizmet verecek yeni bir proje planladıklarını, mekanik ayrıştırma tesisi, biyometanizasyon tesisi, kompost tesisi, atıktan türetilmiş yakıt tesisi, yakma tesisi, elektrik üretim tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi, düzenli depolama sahası, sızıntı suyu arıtma tesisi ile atığın karakteristiğine göre yönetildiği 35 yıllık kapasiteye sahip, entegre bir atık yönetim sistemi kurulacağını bildirdi.

Törende Vali Şehmus Günaydın'a seslenen Büyükkılıç, "Sayın Valim sizinle bir pazarlık yapalım. İncesu Saraycık Mahallesi'nde TOKİ'mizin konutları var. Orada bir okul ihtiyacı var, 6-7 milyon lira gibi bir rakam konuşuluyor. Yarısı benden, yarısı sizden, onlara bir müjde olsun, ihtiyaca göre milli eğitimimiz ile görüşelim, 12 derslik mi olur, 16 derslik mi olur? Eğitimi çok önemsiyoruz, olmazsa olmaz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'ın bu pazarlık konusu katılımcılar tarafından alkış alırken, Vali Günaydın da belediyelerle iş birliği içinde ilçelerin okul ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan, Vali Günaydın, Büyükkılıç'a kente yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Programda, eylül ayında Kayseri Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde bisiklet kazananlara ödülleri oda başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin'in de katılımıyla verildi.

Büyükkılıç, törenin ardından Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi çevresindeki esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinledi.