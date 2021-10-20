Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 630 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika