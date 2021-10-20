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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

20.10.2021 21:40
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 630 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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