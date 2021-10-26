Kestiği ağaç sonu oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda kesim işi yaptığı esnada üzerine ağaç devrilerek ağır yaralanan 46 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda kesim işi yapan 46 yaşındaki İbrahim Kös'ün üzerine kesim yaptığı esnada ağaç devrildi. Yakınları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA