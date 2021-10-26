Kilis'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar Köyünde TEDAŞ'a ait 7 noktada elektrik hattından 70 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?