Kilis'te kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kilis'te jandarma ekiplerince hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akpınar Köyünde TEDAŞ'a ait 7 noktada elektrik hattından 70 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri 2 şüpheliyi kent merkezinde kabloyu hurdacıya satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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