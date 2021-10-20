Kırklareli Vali Yardımcılığı görevinden emekliliğe ayrılan Ali Deniz Sürmen'e veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il protokol üyeleri ile Sürmen katıldı.

Vali Bilgin, görev yaptığı süre içerisinde gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı Sürmen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bilgin, Sürmen'e plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Lüleburgaz Kayamı Yüce, incelemede bulundu

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yüce, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve şube müdürleri ile Cumhuriyet İlkokulu, Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulu, Şaban Öğünç İlkokulu ve Kocasinan İlkokulunu ziyaret etti.

Yüce, okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgiler aldı.