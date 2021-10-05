Kocaeli'de cinayet sanığı 17 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

4 Temmuz Mahallesi'nde 22 Ekim 2020'de otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek tartışmış, Yıldıray A. silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Burak Şahin İren'in annesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da yazılı savunmalarını tekrar etti.

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