Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Gölcük Belediyesinde çalışan Ramazan Çar (41), husumetli olduğu K.C'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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