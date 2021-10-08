Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Gölcük Belediyesinde çalışan Ramazan Çar (41), husumetli olduğu K.C'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli K.C. olay yerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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