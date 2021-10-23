Konya Bisiklet Festivali sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali devam ediyor.

Kılıçarslan Meydanı'ndaki festivale her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Torunlarını festivale getiren Mustafa Yıldırım, etkinlikleri beğendiklerini ve torunlarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Muhammed Ali Demirhan da festivale ailesiyle güzel bir hafta sonu geçirmek istedikleri için geldiklerini belirterek, "Festival ve etkinlikler çok güzel. Çocuklar için her şey düşünülmüş, bisikletle alakalı her şey var." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehane öğrencilerinden Ahmet Koyuncu ise "Böyle büyük bir festivalde uzun kuyruklar tabi olacak, biz de sıramızı bekleyeceğiz. Kaykay gösterisini izledik, bisiklet gösterisini izledik ve etkinliklere katıldık, eğleniyoruz." dedi.

Fotoğraf sergisi, ahşap bisiklet, ilk sürüş eğitim parkurları, bisiklet muayene ve tamir standı olan Bisiklet Festivali kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenleniyor.

Festival, pazar günü sona erecek.