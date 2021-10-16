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Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri - Son Dakika

Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri

16.10.2021 00:25

Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.

Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri

UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

KAYSERİ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.

Deprem kırığı sonucunda oluşan ve tarihi güzellikleri ile UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ndeki ağaçlar, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'nde ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülenirken, vadi içerisinde kıvrım kıvrım giden toprak yolda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri
Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri
Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri
Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Dünya Miras Listesi, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koramaz Vadisi'nden sonbahar görüntüleri - Son Dakika
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