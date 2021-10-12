Korkut ile Osmangazi Belediyesi, "kardeş belediye" oldu - Son Dakika

Muş'un Korkut Belediyesi ile Bursa Osmangazi Belediyesi, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında "kardeş belediye" oldu.

İller arasında kaynaşmanın amaçlandığı "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Korkut'a geldi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da eşlik ettiği heyeti, Korkut Belediye Parkı'nda çok sayıda vatandaş karşıladı.

Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, Bursa Osmangazi Belediyesi ile "kardeş belediye" olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu ziyaretin ilçe için gurur verici olduğunu söyledi.

Dündar ve milletvekilleri de kendilerini coşkuyla karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Heyet, daha sonra ilçede yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.