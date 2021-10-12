Kovid-19 nedeniyle vefat eden savcı anısına halı saha turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, adalet çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvası heyecanının başladığı belirtildi.

Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci anısına düzenlenen halı saha turnuvası başladı.

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