Kovid-19 nedeniyle vefat eden savcı anısına halı saha turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci anısına düzenlenen halı saha turnuvası başladı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, adalet çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvası heyecanının başladığı belirtildi.
Açıklamada, turnuvanın Kovid-19 nedeniyle vefat eden Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci anısına düzenlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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