Üye Girişi
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

11.10.2021 12:03
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Ayıların sürekli olarak ahırlara girerek hayvanları telef edip, tarlara ve bahçelere zarar verdiği Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde, vatandaşlar geceleri evlerinden bile çıkamaz oldu.

Ayıların sürekli olarak ahırlara girerek hayvanları telef edip, tarlara ve bahçelere zarar verdiği Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde, vatandaşlar geceleri evlerinden bile çıkamaz oldu. Ayı saldırıları sebebi ile büyük korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkilerden yardım istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde vatandaşlar, ayılar sebebi ile tarlasına gidemez, geceleri evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Son olarak Hasan Yıldırım isimli vatandaşa ait 25 koyunu telef eden ayılar, köy çevresinde bulunan fındık, kestane bahçeleri, tarlalara da zarar veriyor. Yaşanan ayı saldırıları sonrasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, büyük endişe yaşıyor. 24 koyunun telef olduğu saldırı sonrasında köyde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, vatandaşlara alması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Öte yandan, farklı vatandaşlara ait 30 küçük baş hayvanın da ayılar tarafından telef edildiği belirtildi.

"İki senedir bu ayılar vardı, bu sene daha çok arttı"

Köyde yaşayan Arif İpek isimli vatandaş, son bir yılda ayıların sayısının arttığını belirterek, "Tarlarımızdan endişe ediyoruz. Fındık bahçelerimiz ayı saldırısı sebebiyle zarar gördü. İki senedir bu ayılar vardı, bu sene daha çok arttı. Artık köy yakınlarına kadar gelir oldu. Gece köpeklerin seslerinden anlaşılıyor. Tarlaya giderken çekiniyorum. Çocuklarımla falan gidiyorum. Ben ayıyı görsem kaçarım ama çocuklarımız zarar görebilir. Devlet büyüklerimizin buna çare bulmasını bekliyoruz. Endişeliyiz. Bu ayıları vurmanın cezası var. Bunun için de cesaret edemiyoruz" dedi.

"Kadınlarımız, çocuklarımız köyün dışına çıkamıyor"

Yetkililerden yardım isteyen Aslan Uğur isimli vatandaş ise, "Biz fındık toplama zamanı dağlara gidiyoruz. Şu an kestane toplama zamanı. Çocuklarımız dağlara gidemiyor, köyün dışına çıkamıyor. Bununla ilgili endişemiz var. İki arkadaşların koyunlarına zarar verdi, meyvelere, fındıklara da zarar veriyor. Şu anki olaylardan sonra kadınlarımız, çocuklarımız köyün dışına çıkamıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Hasan Yıldırım, Kastamonu, Fındık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren hayrete düşürensavunma: Yanlışlıkla oldu 12:01 Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren hayrete düşürensavunma: Yanlışlıkla oldu Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün 11:50 Tarlada 4, market rafında 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan dolayı bir hayli üzgün Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar 11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 11:22 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı 11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor 11:00 Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor
Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 10:58 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi 10:36 Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:01 Sevgilisini defalarca bıçaklayarak öldüren hayrete düşürensavunma: Yanlışlıkla oldu
11:51 Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı
11:49 Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü
11:46 Ünlü organizatör Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar
11:42 Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı
11:34 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, tüm dünyaya duyurdu: DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
11:20 İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı
11:20 Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı
11:00 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan alıcı buluyor
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı Fırça atmak onun işi! Oyuncular Obradovic'ten kaçacak delik aradı         
11:51
Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına düştü         
11:49
Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı         
11:42
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı         
11:03
İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi         
11:00
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 12:09:19. #1.12#
SON DAKİKA: Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement