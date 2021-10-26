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Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

26.10.2021 15:43
Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkeze bağlı Akpınar mevkiinde elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakan Toroslar Elektirik Dağıtım A.Ş.'ye ait 7 elektrik direğinden 70 metre elektrik kablolarını çalarak satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İfadesi alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
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