Küçükçekmece'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı İstasyon Caddesinde seyreden ticari minibüsün arkadan çarptığı otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından bir iş yerinin bahçesine girdi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin kaldırıma çıkarak kadına çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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