Küçükçekmece'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Halkalı İstasyon Caddesinde seyreden ticari minibüsün arkadan çarptığı otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından bir iş yerinin bahçesine girdi.

Küçükçekmece 'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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