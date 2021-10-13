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SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

13.10.2021 16:46

MERSİN merkezli sanal jigolo sitesi aracılığıyla Türkiye'nin farklı kentlerindeki 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

MERSİN merkezli sanal jigolo sitesi aracılığıyla Türkiye'nin farklı kentlerindeki 68 kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan farklı kentlerden 68 kişinin şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu site ile alakası olarak belirledikleri şahısları 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, internette gezindikleri sırada, 'Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen mağdurların vip ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti. Dolandırıcıların mağdurlara yolladığı bilgi ve görüntülerle, konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.

Çetenin bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırırken sadece 68 kişinin şikayette bulundu. Çete üyelerinin 68 kişiye ait toplamda 1 milyon 100 bin Türk lirası ile lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Tekirdağ ve Sivas'taki şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyon ile 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SANAL JİGOLO SİTESİYLE 1 MİLYON 100 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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