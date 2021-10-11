Mamak semaları uçurtmalarla renklendi - Son Dakika

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi.

Mutlu- Ege Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce çocuk unutamayacakları bir gün yaşarken, yetişkinler de uçurtmaları ile çocukluklarına geri döndüler. İki bin adet rengarek uçurtmanın gökyüzünün maviliğiyle buluştuğu şenlikte, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kendi uçurtmasını yaparak çocukların heyecanına ortak oldu. Şenliğe Başkan Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı, Mehmet Düğmeci ve Molla Ali Çetin, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü şenlendirdik

Güzel bir günde güzel Mamaklılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " İçinde bulunduğumuz alan Mutlu Ege diye tarif ettiğimiz daha önce spor kompleksi olarak isimlendirilen, ama şimdi Millet Bahçesi olarak müjdesini vereceğimiz güzel bir proje olacak. Bugün burada çocuklarımız ve gençlerimizle rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü şenlendiriyoruz. Bu güzel etkinlikte doya doya uçurtmalarımızı gökyüzüne bırakıp, onların gökyüzünde dalgalanışını seyredeceğiz "dedi.