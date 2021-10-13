Manisa'da 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Salihli'nin değişik mahallelerinde 3 gün içerisinde 16 dairenin su sayaçları ile 1 bisikletin çalınmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, şüphelinin A.B.G. (21) olduğunu tespit etti. 4 ikametten hırsızlık ve 1 bisiklet çalan şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

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