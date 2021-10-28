Manisa'da motosiklet denetimine özel ekip - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla artan motosiklet kazalarına karşı il merkezi ve ilçelerde hem denetim hem de bilgilendirme yapacak özel bir ekip oluşturuldu. Dün gerçekleştirilen denetimde ise 111 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 41 motosiklet trafikten men edildi. 451 motosiklet sürücüsüne ise 'Güvenli sürüş kuralları' konusunda bilgilendirme yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelen motosiklet ve motorlu bisikletlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında artış olduğunun tespit edilmesi üzerine bu konuda farkındalığı artırmak, meydana gelen motosiklet kazalarını azaltmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla Manisa il merkezi ve ilçelerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel bir ekip oluşturuldu.

Bu kapsamda Manisa ili Yunusemre ilçesinde 27 Ekim 2021 günü Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı koordinesinde yapılan motosikletlere yönelik özel denetime; 3 Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 3 Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, 3 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 11 Tim ve 48 personel katıldı.

Denetim sonucunda; 374 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, toplam 111 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 8'i buluntu, 2'si çalıntı ve 1'i yakalama - hacizli olmak üzere toplam 41 motosiklet trafikten men edildi. 451 sürücüye ise 'Güvenli sürüş kuralları' konusunda bilgilendirme yapıldı. - MANİSA