Meclis üyesinin bağ evi yandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yanan bir bağ evi, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Kemal Kenar'a ait olduğu öğrenildi.

Yangın, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arsada bulunan bağ evinde meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Evde maddi hasar meydana gelirken, evin CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Kemal Kenar'a ait olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ