Üye Girişi
Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu - Son Dakika

Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

14.10.2021 03:35
Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

- Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu Büyük Okyanusta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle 07.00'da karaya çıktı.

- Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu

MEXİCO CİTY - Büyük Okyanusta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle 07.00'da karaya çıktı. Yetkililer, halkı sel ve toprak kayması konusunda uyardı.

Büyük Okyanus'ta oluşan Pamela Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan San Ignacio şehri yakınlarında yerel saatle 07.00'de karaya çıktı. Meksika Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, kategori 1 seviyesinde Meksika'ya ulaşan kasırgadan en çok Sinaloa ve Durango eyaletlerinin etkilenmesinin beklendiği aktarıldı. Kasırganın rüzgar hızının saatte ortalama 120 kilometre olduğu, zaman zaman ise rüzgar hızının saatte 150 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada ise, kasırganın Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco ve Sonora eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışlara neden olduğu belirtilirken, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo Leon ve Coahuila eyaletlerinde de şiddetli yağışların beklendiği aktarıldı. Sinaloa'da birçok cadde ve sokak şiddetli yağışlar nedeniyle göle döndü.

Yetkililer, kasırga ile birlikte görülen yağışların toprak kaymalarına, akarsuların taşmasına ve alçak bölgelerde su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşlara sıkı önlem alma ve sivil savunma ekiplerinin tavsiyelerine uymaları yönünde çağrıda bulundu. Sinaloa'nın ardından Baja California Sur eyaletind yer alan bazı şehirlerde de okullar tedbir amaçlı bir sonraki duyuruya kadar tatil edildi.

ABD'ye ulaşması bekleniyor

Kasırganın kuzeydoğu yönüne saatte 22 kilometre hızla ilerlediği ve perşembe günü ABD'nin Texas eyaletine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meksika'da bu yıl yaşanan Nora, Grace ve Dolores kasırgalarında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu.

Büyük Okyanus, Pamela, Sonora, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi 00:25 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi 23:24 Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok 22:12 Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak 19:04 Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri         
00:44
Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı         
00:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
22:55
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak         
22:10
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 03:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'yı Pamela Kasırgası vurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement