Mersin'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlık durumlarını kontrol etti.

Canlılara mama ile su bırakan ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olanları da Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.