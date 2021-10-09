Prefabrik ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kümesteki hayvanlar da yangında telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ile çevresinde bulunan odunluk ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkisindeki Reyhan Aygün'e ait inşaatı kısa süre önce tamamlanmış olan kimsenin bulunmadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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