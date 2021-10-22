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Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi

22.10.2021 14:02
Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi

MERSİN (İHA) – Mersin'de aynı sağlık merkezinde birlikte görev yaptığı meslektaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Dr. Ahmet Dikmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de aynı sağlık merkezinde birlikte görev yaptığı meslektaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Dr. Ahmet Dikmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Ahmet Dikmen, 20 Ekim tarihinde sabah saatlerinde aynı merkezde görevli Dr. Hasan Çayır tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Meslektaşını görevi başında öldüren Dr. Çayır, olaydan kısa süre sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaşamını yitiren Dr. Dikmen, bugün toprağa verildi.

Dr. Ahmet Dikmen'in cenazesi öğle saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Akbelen Şehir Mezarlığına getirildi. Ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında gasilhaneye alınan Dikmen'in cenazesi burada yıkandı. Ailesi, yakınları ve doktor arkadaşlarının katıldığı son uğurlamada, Dikmen için cenaze namazı kılındı. Dr. Dikmen'in ailesi, yakınları tabut başında gözyaşı dökerken, cenaze namazına katılanlar da büyük üzüntü yaşadı.

Dr. Dikmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

İki gün önce Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan doktor Hasan Çayır, kısa sürede polisler tarafından yakalanırken, pompalı tüfek de otomobilin bagajında bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor Çayır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meslektaşı tarafından öldürülen doktor, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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