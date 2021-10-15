Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

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