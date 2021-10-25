Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'nin asırlık kahvehanesi restore ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık tescilli kahvehane, Muğla Valiliği ve Yatağan Belediyesi iş birliğiyle restore ediliyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli, kırma taş duvarlı, yığma teknikle inşa edilmiş ahşap tavanlı, alaturka kiremit örtülü, kırma çatılı ve ahşap saçaklı tek katlı kahvehane binasının restorasyon çalışması başladı.

Aslına uygun şekilde yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından tarihi kahvehanenin kafe olarak hizmet vereceği bildirildi.

Belediyeye ait 70 metrekarelik kahvehane binasında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere, Yatağan'ın en önemli katma değeri olan, tarihi ve kültürel turizm açısından Türkiye'nin önemli antik kentlerinden Stratonikeia'ya bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Stratonikeia'nın farkındalık oluşturması için tanıtımına da önem verdiklerine işaret eden Toksöz, şöyle konuştu:

"Stratonikeia'da, Yatağan'da, değer, kültür, gezme ve insanlarımızın nefes alabilecekleri bir ortam yaratmaya devam ediyoruz. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün katkılarıyla birlikte gün gün değişen ve güzelleşen bir Stratonikeia ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Bu kapsamda, belediye olarak yapacağımız iş yerimizi de inşallah kış döneminde bitirip, yaz aylarında vatandaşlarımızın hizmetine sunmak, en önemli amacımız."

Toksöz, Yatağan'ın tarihi ve kültürel turizmle anılır bir şehir haline gelmesi için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden beri, Stratonikeia'da inşaat ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Toksöz, insanların gıptayla bakacağı bir Stratonikeia ortaya çıkaracaklarına inandıklarını dile getirdi.