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Son dakika haber: Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı...O anlar kamerada

16.10.2021 11:58

Son dakika haberler: Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı.

Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde müşterisi olduğu taksiyi çalarak 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli Avcılarda yakalandı. 11 suçtan kaydı bulunan şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü'nde salı günü sabaha karşı 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen şahıs bindi. Tır parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu bir süre sonra şoför Murat Atabey'den aracı durdurmasını istedi. Şoför beklerken tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Aracın içinde olan yolcu Adülsamet Karataş taksiyi çalıştırarak kaçtı. Atabey polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daha sonrada arkadaşlarına aracının çalındığını söyleyerek bulunması için yardım istedi.

Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğünü söyledi. Bilgi üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri harekete geçti. Aracın içerisinde bulunan şüpheli polis ekiplerini fark edince, kaçmaya çalıştı. Şüphelini "Dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı. Döner kavşakta bir süre tur atan şahıs, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Araç bir ağaca çarparak durdu. Yapılan geniş çaplı çalışmaların sonunda, yolcu Adülsamet Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Beylikdüzü, Avcılar, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Müşteri gibi bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapan zanlı film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı...O anlar kamerada - Son Dakika
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