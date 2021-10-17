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Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı - Son Dakika

Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı

17.10.2021 00:57
Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı

Nişantaşı'nda bir kuyumcudan 20 milyon TL değerinde mücevheri silah zoruyla gasp eden iki kişi yakalandı.

Nişantaşı'nda bir kuyumcudan 20 milyon TL değerinde mücevheri silah zoruyla gasp eden iki kişi yakalandı. Sırbistan vatandaşı oldukları belirlenen kişilerden biri kaldığı otelde, diğeri ise uçakla ülkesine kaçmak isterken gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mücevherleri kurtarılan iş yeri sahibi polise teşekkür etti. Soygun anı da kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz perşembe günü Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşanan olayda, motosikletle gelen iki kişi iş yeri çalışanına silah doğrultarak 20 milyon TL değerinde mücevheri çalıp kayıplara karışmıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Uçakla Sırbistan'a kaçarken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde, şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Çalışmalarla, şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Ekipler, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti. Sabah saat 11.00'da yaşanan olaydan yaklaşık 7 saat sonra şüphelilerden Nenad V. (39), Sırbistan'a kaçmak üzereyken havalimanında, Nikola V. (25) ise Şişli'de kaldığı otelde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

20 milyonluk mücevheri klozet sifonuna saklamış

Nenad V.'nin üzerinde herhangi çalıntı eşyaya rastlanmazken, Nikola V.'nin kaldığı otelde yapılan aramada, kuyumcudan çaldıkları mücevherler ele geçirildi. Şüphelinin 20 milyon TL değerindeki, 7 adet pırlanta yüzük, 7 adet ince pırlanta bileklik, 1 adet kalın pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta gerdanlık ve 1 adet pırlanta küpeyi tuvaletteki klozet sifonunun içine sakladığı görüldü. Polis, ele geçirilen mücevherleri sahibine teslim etti.

Kuyumcu, polise teşekkür etti

Soyguncuların kısa sürede bulup mücevherleri kendisine teslim eden ekiplere teşekkür eden iş yeri sahibi, "Olay sabah 11.00 civarında oldu. Silahlı iki kişi bir anda içeri giriyorlar ve çalışanı etkisiz hale getiriyor. Daha sonra diğer arkadaşlar vitrindeki pahası yüksek olan ürünleri alıyorlar. Yaklaşık 15-20 milyon civarında. Bunlar mücevherleri herhalde yurt dışına çıkaracaklardı. Çok titiz ve iyi bir çalışma oldu açıkçası. Sabah 11.00'de oldu olay, akşam 11.00'de bize iyi haber geldi. İstanbul, Gasp Büro Amirliği'ne de zaten çok minnettarız. İnanılmaz bir çalışma yaptılar. Hani filmlere konu olacak bir çalışma sonucu da sağ olsunlar eksiksiz bir şekilde hepsini geri getirdiler" dedi.

Sırbistanlı soyguncular adliyeye sevk edildi

Sırbistan uyruklu oldukları öğrenilen Nenad V. ve Nikola V., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Silahlı soygun anı güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, biri motosiklet kasklı yüzleri maskeli iki kişinin kuyumcuya girdiği, şüphelilerden biri silahını çalışana doğrulturken diğerinin de mücevherleri yanına getirdiği çantaya koyduğu görüldü. Görüntülerin devamında ise, şüphelilerin kuyumcudan çıktıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı - Son Dakika


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