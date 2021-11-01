Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantıları başladı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Kasım ayı meclis toplantıları başladı
01.11.2021 21:51
Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 19'uncu Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin Başkanlık yazısının da aralarında bulunduğu 7 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden 01.12.2021 tarihi itibariyle yapı (inşaat) ruhsatı alma aşamasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü konteynır yer tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeterli hacim ve nitelikte evsel katı atık konteynırlarının yapı sahipleri tarafından temin edilmesi ile ilgili gündem maddesi ön plana çıktı. Meclis toplantısında görüşülen 7 gündem maddesi de oy birliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.
Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.
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