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Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi - Son Dakika

Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi

23.10.2021 11:00
Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi

Elazığ'da Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kamu kurumlarının kullanımına yönelik 2 milyon cerrahi maske üreterek salgınla mücadeleye destek oldu.

Elazığ'da Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kamu kurumlarının kullanımına yönelik 2 milyon cerrahi maske üreterek salgınla mücadeleye destek oldu.

Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye dersleri kapsamında tekstilden bilişim teknolojilerine, güzellik ve saç bakım hizmetlerinden fotoğrafçılığa kadar çok sayıda mesleki bilgi edinen öğrenciler, ürettikleri cerrahi maskelerle de Kovid-19 salgını mücadelesine katılıyor.

Okulda tekstil branşında eğitim alan lise öğrencileri, öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle temin edilen yarı otomatik maske makinesiyle salgın sürecinde 2 milyon maske üretti. bu maskelerle özellikle kamu kurumlarının talepleri karşılandı.

500 bin liralık ciro elde edildi

Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine Kovid-19 salgınının ülkede etkisini göstermeye başladığı dönemden itibaren öğretmen ve öğrencilerinin salgınla mücadeleye katkı sunmak için maske üretimine başladığını söyledi.

Bunun için Bakanlığın desteğiyle temin edilen yarı otomatik makine ile üretime başladıklarını kaydeden Güvenç, bugüne kadar 2 milyon tek kullanımlık ve 100 bin yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirdiklerini, maskelerin 30-35 gramlık özel kumaşlarla talepler doğrultusunda tek, çift veya 3 katlı hazırlandığını söyledi.

Kulakları rahatsız etmeyecek lastikler kullandıklarını belirten Güvenç, salgın sürecinde Elazığ ve çevre illerdeki kamu kurumlarının maske ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.

"Bugüne kadar öğrencilerimizle ürettiğimiz 2 milyonun üzerinde maskeden 500 bin lira ciro elde ettik" diyen Güvenç, elde ettikleri ciro ile hem öğrencilere ekonomik olarak katkı sunduklarını hem de okulun ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Güvenç, "Maskeye büyük bir talep var. Bu da tam otomatik bir makine ihtiyacını doğurmuştur. İnşallah bu noktada Bakanlığımızın makine desteğiyle yıllık maske üretimimizi 5 milyona çıkaracağız." diye konuştu.

Lisede meslek sahibi oluyorlar

Güvenç, 90 öğretmen ile 520 öğrenciye eğitim verdiklerini, öğrencilerin 8 atölyede meslek eğitimi aldığını bildirdi.

Öğrencilerin kültür dersleri ile üniversiteye hazırlanırken atölye dersleri ile lise yıllarında meslek sahibi olduklarını ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Okulumuzda çocuk gelişimi ve eğitimi alanımızın uygulama ana sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıf bünyesinde her yıl anaokulu çağındaki yaklaşık 70 öğrenciye okul öncesi eğitim verilmektedir. Okulumuz yiyecek içecek hizmetleri alanında da pasta tatlı veya yemek siparişleri almakta böylece öğrencilerimiz geleceğin şefleri olma yolunda ilerlemekte, gelir elde etmekte ve topluma faydalı olmaktadırlar."

Her türlü materyal ve malzeme var

Bilişim öğretmeni Serkan Çetinkaya da Bakanlığın yaptığı teknolojik atılımlar sonucu görsel ve nesnel ne kadar materyal varsa meslek liselerinde kullanılır hale geldiğine dikkati çekti.

Öğrencilerinin bu imkanlarla 4 yılda mesleki alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Özellikle son 2 yıldır değişen müfredat neticesinde de robotik kodlama, nesne tabanlı programlama, nesnelerin internetiyle ilgili bilgi ve yetenekleri aktarmaya başladık." dedi.

"Salgınla mücadeleye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz"

Tekstil bölümü öğrencisi Hilal Nur Ayuç ise iyi bir moda tasarımcısı olmak olduğunu, bu bakımdan meslek lisesinde okumanın kendisine avantaj sağladığını belirtti.

Mesleğe yönelik çalışmalarının yanında Kovid-19 sürecinde salgınla mücadeleye destek vermek için maske üretimi de yaptıklarını aktaran Ayuç, şöyle devam etti:

"Tekstil atölyemizde yaptığımız üretimler bize tecrübe kazandırıyor. Kazandığımız bu deneyimler mezun olduktan sonra iş hayatında bize katkı sağlayacak. Ayrıca arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz ile ekip halinde salgınla mücadeleye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz."

El sanatları bölümünde okuyan öğrencilerden Nazlı Karol da "El sanatlarını sevdiğim için bu alanı seçtim, aynı zamanda üniversite sınavını da hazırlanıyoruz, hedefim eczacılık. Hem derslerimize çalışıyoruz hem de hazırladığımız ürünleri satarak harçlığımızı çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde okuyan öğrencilerden Senanur Konakçı, bir taraftan üniversiteye hazırlanırken diğer yandan meslek öğrenerek mezun olduğunda iş yeri açma belgesine sahip olacağını kaydetti.

Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi
Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi
Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi
Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi
Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi

Öğretmen, Elazığ, ciro, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ürettikleri 2 milyon maskeyle salgınla mücadeleye destek verdi - Son Dakika


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