Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor - Son Dakika

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi atandığı ilçenin okullarında gerçekleştiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü Emine Erdoğan Anaokulunda görev yapan Kiraz Ebinc Tül, öğrenciyken hayalini kurduğu sınıflarda masal anlatma projesini atandığı ilçenin okulunda gerçekleştiriyor.

Öğretmen Kiraz Ebinc Tül üniversite üçüncü sınıftayken hayalini kurduğu masal sınıflarına okul bittikten sonra yaşadığı Van'da gönüllü olarak başladı. Okullarda çocuklara haftada bir gün masal anlatmaya giden Kiraz öğretmen atandığı Uluderenin Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulunda öğrencilerine Anadolu masalları adında masal sınıfı açtı. Bunu bir proje şeklinde yapan Kiraz öğretmen projesini ilçe milli eğitime sundu ve kabul edildi. Projenin kabul edilmesiyle Kiraz öğretmen ve diğer okullardan gönüllü öğretmenler Uludere bölgesinde bulunan 6 anaokuluna daha masal sınıfı açmayı hedefliyor. Gönüllü öğretmenler hafta sonları anaokullarına gidip sınıfların duvarlarına çizim yapıp çocuklar için masal sınıfı yapıyorlar. Sınıflarda çocuklara masallar anlatılıyor, masallarda anlatılanları çocuklara soruyor ve masalları çizmeleri isteniyor. Kiraz öğretmen amacının öğrencilerine şimdiden kitap okuma alışkanlığı edinmek olduğunu söyledi. Öğretmen Kiraz Ebinc Tül, "İlk etapta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın katkıları ile okulumuzda Anadolu masalları sınıfını açtık, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ise ilçemizde bulunan diğer anaokullarına yapmak isteği oluştu. Buradaki amacımız çocukları küçük yaştan itibaren kitaplarla tanıştırmak, onları kitap okumaya yöneltmek, kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sınıfımızda çocuklarımıza masallar anlatıyoruz, bunu farklı tekniklerle yapıyoruz. Bu projeye üniversitedeyken başladım. Van'da bir anaokuluna bir sınıf açtım, oraya gidip ayda bir çocuklara masallar, hikayeler anlatıyordum. Şu an kendi okulumda Anadolu masalları sınıfını açtım. İnşallah bunu diğer okullara da açacağız" dedi.