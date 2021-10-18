ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması - Son Dakika

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

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