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Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor

02.11.2021 10:19
Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor

Edirne'de bağlantı yollarının yapımı devam eden Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Pazarkule Sınır Kapısı'na kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Edirne'de bağlantı yollarının yapımı devam eden Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Pazarkule Sınır Kapısı'na kesintisiz ulaşım sağlanacak.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün 2017 yılında hizmete alındığını ve bağlantı yollarınınım yapımına devam edildiğini anımsattı.

Köprünün tamamlanması sonrası Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na kesintisiz bir ulaşım sağlanacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu değerli yatırımın bağlantı yolları da tamamlandığında, hem trafik hızlanacak hem bölge ticaretinin ilerlemesi sağlanacak hem de tarihi Meriç Köprüsü'nün yükü hafifleyerek korunmasına katkı sağlanacak. Gövde uzunluğu 1943 metre olan köprümüz, bağlantı yolları da hizmete açıldığında toplam uzunluğu 7 bin 600 metreye ulaşarak, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Kıymetli hemşerilerim, 2018 yılında projede yaşanan sıkıntıyı ilettiğimizde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bölgemize yapılan bu değerli yatırımın, Edirne'mize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."

Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor
Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor
Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor

Karaağaç Sınır Kapısı, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarkule'ye kesintisiz ulaşım sağlayacak köprüde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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