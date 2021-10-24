Peyzaj amaçlı 15 kökle üretime başladıkları lavantada ihracata hazırlanıyorlar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, peyzaj amacıyla 15 kökle başladığı üretimi 15 bin köke ulaştıran belediye, lavanta tarlalarından elde ettiği ürünleri yurt dışına pazarlanmaya hazırlanıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in talimatıyla peyzaj için 2015 yılında ilçede 15 kök lavanta ekimi yapıldı.

Kokusu ve görüntüsüyle ilgi çeken lavantanın zaman içerisinde ekim alanı 380 dekara, üretimi de 15 bin köke ulaştı.

Lavanta tarlaları kurulan ilçede bu üründen elde edilen lavanta yağını "Efsus" markasıyla pazara sunan belediye, yurt içinde bu ürünleri satarak yıllık 3 milyon lira ciro hedefliyor.

Afşin Belediye Başkanı Güven, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi ve lavanta tarlalarıyla ilçeyi turizm alanında atağa geçirdiklerini belirterek, hedeflerinin lavanta yağından elde ettikleri kozmetik ürünlerle ilçe ekonomisini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Lavanta yağından kolonya, sabun, makyaj temizleme toniği, el ve vücut kremleri, duş jeli ve oda spreyi gibi çeşitli kozmetik malzemeler ürettiklerini anlatan Güven, elde edilen ürünlere ise "Efsus" adını verdiklerini ifade etti.

Kozmetik tesisi kuruldu

Üretilen kozmetik malzemelerin satışında 650 bin lira ciroya ulaştıklarını dile getiren Güven, şöyle konuştu:

"Yıl sonuna kadar 3 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Kıraç tarlalarda lavanta üretimi ile hububattan elde edilen geliri 10'a katladık. Lavanta kentimizdeki peyzaj çalışmaları için ürettiğimiz bir bitkiydi. Çiftçilerimiz ve ilçe ekonomisi için bir fırsat olarak gördükten sonra proje haline getirdik. Lavanta turizmi, akıllı tarım ve kadın istihdamıyla kırsal kalkınmayı içeren projemiz hayata geçti. Öncelikle lavantayı ürettik, sonrasında ise lavantayı değerlendirecek tesisleri kurduk. Destinasyon tesisini kurarak lavantayı tıbbi aromatik yağ haline getirdik. İkinci aşamada kendi markamızı yaparak kozmetik ürünü üretecek tesisleri kurduk ve üretmeye başladık."

Başkan Güven, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) bu süreçte kendilerine çok destek olduğunu ifade ederek, geliştirilen projeler sayesinde ilçenin göç veren değil, göç alan bir yerleşim yeri olacağına inandığını dile getirdi.

Çiftçiler dönümde 2 bin lira kazanacak

Çiftçilerin geliri bol bir ürünle tanıştığını ve 6 kırsal mahallede örnek tarlalar oluşturulduğunu aktaran Güven, "Kasım dönemi itibarıyla 3 köyümüzde büyük alanlarda ekim başlayacak. Kıraçta dönüm başı 150 ile 250 lira arasında gelir elde edilen arazilerde 2 bin lira gelir elde etme imkanını çiftçimize sunduk. Bu tarımı çiftçilerimizle tanıştırdık. Türkiye'nin dördüncü büyük ovasındayız. İnanıyorum ki yakın gelecekte önce Türkiye'de sonra da dünya kamuoyunda aromatik bitkiler konusunda söz sahibi olacağız." diye konuştu.

Güven, yaklaşık üç ay önce satışına başladıkları kozmetik ürünlerden ciddi anlamda gelir elde ettiklerini anlatarak, Türkiye'nin her bölgesine ulaştıklarını, bunun yanında e-ticaret ortamında da satış yaptıklarını belirtti.

7 ülkeye ihracat hazırlığı

Yakın zamanda 7 ülkeye "Efsus" markası ile ihracat yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Güven, "Başta İsrail olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleriyle görüşme yapılıyor. Bu zincirin genişleyeceğini düşünüyoruz. Şu an bağlantılarımız kurulmuş durumda. Ama yakın gelecekte hammadde ve ürün olarak belli başlı yerlere ihraç edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Güven, bu arada ilaç sanayiinde kullanılabilecek lavanta yağını da ürettiklerine işaret ederek, analizlerin Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında yapıldığını, sonuçların da oldukça iyi çıktığını kaydetti.