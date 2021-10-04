POLONEZKÖY'DE 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nce, Polonezköy Sülün Üretim Merkezinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerle birlikte tedavisi yapılan yaban hayvanları doğaya salındı.

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, öğenciler ve aileleleri katıldı. Etkinlikte öğrencilere Doğanın korunması, Yaban hayatı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem konulu sunum yapıldı. Sülün Üretim Merkezi'nde tedavi edilen baykuş, şahin, kukumav ve ishak kuşları öğrencilerle birlikte doğaya salındı. Kuş evleri ve mama kaplarının katılımcılara dağıtıldığı programın sonunda öğrenciler aileleri ile birlikte okullarına döndü.

HAYVAN SEVGİSİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI ANLAMINDA EĞİTİMLER DE GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu Avrupa 1900'lü yıllarda hayvan hakları konusunda bir takım kanunları gündeme alırken, bizim 13. yüzyıldan itibaren ecdadımızın hayvanlara olan olan sevgisini görmemiz mümkün. Bizler de bölge müdürlüğü olarak gerek kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler olmak üzere işte sivil toplum kuruluşları, hayvanseverlerle birlikte yoğun bir şekilde el ve gönül birliği içerisinde çalışmaları yürütmekteyiz. Buradaki asıl amacımız bir anlamda özellikle hayvanlara olan bu mevcut işkenceyi belki de ortadan kaldırma adına bir takım düzenlemeler yapma ve onlara sevgiyle, merhametle yaklaşmak, onların geliştirilmesi, beslenmesi konusunda yardımcı olmak için bu tür faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu çerçevede de bugün çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması anlamında eğitimler de gerçekleştirmekteyiz. Sadece sokak hayvanlarına yönelik olarak değil aynı zamanda doğada yaralanan yaklaşık 3 bine yakın kanatlı hayvanı rehabilite ettikten sonra tekrar doğaya kendi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Amaç hepimizin olduğu gibi onların da bu dünyada yaşama hakkını olduğunu bütün bireyler olarak hepimizin bilmesi gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum diye konuştu.