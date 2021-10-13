Son dakika haberleri: Refüje çarpıp otomobilden fırlayan sürücü öldü - Son Dakika

ANKARA'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Hasköy mevkiinde meydana geldi. Subayevleri yönüne giden H.İ. yönetimindeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., çarpmanın şiddetiyle araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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