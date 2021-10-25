Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı - Son Dakika

Sağlık-Sen Adana Şubesi üyeleri, Pozantı ilçesinde doğal güzelliklere sahip Belemedik'te keyifli bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi.

Özel tren ve otobüslerle Belemedik Tabiat Parkı'na gelen sağlık çalışanları, tarihi mekanları dolaştı, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu da Kovid-19 sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarının morallerini yükseltmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.