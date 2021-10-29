Şahinbey Belediyesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sportif etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü düzenlediği sportif etkinliklerle kutladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile okçuluk, ayak tenisi, E spor, doğa yürüyüşü, havalı tabanca, masa tenisi yarışmaları düzenledi.

Akkent Spor Köyü'nde ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde yapılan spor faaliyetlerine 615 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet'in 98. yılını bir kez daha kutlayarak, "Sportif faaliyetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişimi adına çok değerli. Bu nedenle spor alanında yatırımlarımızı sürdürüyor, spor alanında yaptığımız her yatırımı geleceğimize yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.