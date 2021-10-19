ŞAİR RESSAMLAR SERGİSİ AKS'DE AÇILDI - Son Dakika

ANTALYA Kültür Sanat (AKS) 2021 güz sezonunu 'Şairler neden resim yapar?' başlıklı sergiyle açtı. ATSO Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğini yaptığı açılışa çok sayıda sanatsever katıldı. Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in yaptığı sergi 2022 yılı Şubat ayına kadar açık kalacak.

Covid 19 salgını nedeniyle 2020 yılının neredeyse tamamını, 2021 yılının da yarısını kapalı geçiren, sözlü etkinliklerini ise çevrimiçi gerçekleştiren Antalya Kültür Sanat, sezonu 'Şairler neden resim yapar?' isimli sergiyle açtı. AKS'nin 3 ve 4'üncü katına yayılan sergi salonunda Tevfik Fikret'le başlayarak Arif Dino, Nazım Hikmet, Oktay Rifat, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Oruç Aruoba, Sami Baydar'ın resimlerinin yanı sıra şiir kitapları da sergileniyor. Alt katta ise çağdaş kuşağın eserleri bulunuyor.

ATSO Başkanı ve aynı zamanda ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin AKS'in yeni sezona, 2022'nin Şubat'ına kadar devam edecek yeni sergi, edebiyat ve plastik sanatlar ilişkisini merkeze alan sözlü etkinlikler ve sanatçı biyografilerini konu edinen film gösterimleriyle başlayacağını söyleyerek, pandemi nedeniyle kullanılmayan oditoryumunun bu sezon yarı kapasiteyle açılacağını, bazı etkinliklerin ise Kaleiçi Evi bahçesinde yapılacağını söyledi.

Bu serginin şair olarak bilindikleri halde resim de yapan 15 sanatçının çalışmalarını bir araya getirdiğini beliren Başkan Çetin, bu sergiyle AKS'nin bir eşik daha atlayarak ilk sergi kataloğunu yayına hazırladığını, kataloğun bu konuda yayımlanmış ilk çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

FARKLI TEKNİKLERDEKİ ESERLER

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez, tasarımını Ulaş Uğur'un üstlendiği sergi, 1890'lardan itibaren Tevfik Fikret'le başlayarak Arif Dino, Nazım Hikmet, Oktay Rifat, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Oruç Aruoba, Sami Baydar gibi isimleri edebiyat tarihimize mal olmuş sanatçılarla Lale Müldür, Engin Turgut, Zafer Şenocak, Turgay Kantürk, Anita Sezgener ve Hicran Aslan gibi çağdaş kuşağın işlerini orijinal baskı, projeksiyon gibi farklı tekniklerle izleyiciye sunuyor. Sergide çoğu ilk kez sergilenmekte olan 112 orijinal eser ve çok sayıda baskı bulunuyor.

1880'LERDEN 2020'YE

Çok farklı tema ve özellikleri olan bir sergi hazırladıklarını, amaçlarının ise modern Türk şairlerinin neden resim yaptığına dair bilgi verebilmek olduğunu belirten küratör Dr. Necmi Sönmez, sanatseverlerin sergiyi gezerken ne bulabileceklerine değindi. Sönmez, "Sergimiz önemli şair Tevfik Fikret'ten başlıyor. 1880'lerden 2020'lere kadar süreç için farklı dönem ve tekniklerde resim yapan şairlerimizin eserleri sergileniyor" dedi.

NAZIM HİKMET'İN PORTRELERİ

Sergide Nazım Hikmet'e ait bir tabloyu anlatan Sönmez, "Nazım Hikmet, 1938-50'li yıllar arasında politik inancından dolayı hapis yatmak zorunda kalan resim ve desen çizmeye de burada yönelmesiyle biliniyor. Kendi kendisine öğrendiği karakalem ve yağlıboya teknikleriyle yakın çevresindeki arkadaşlarının portrelerinin yanı sıra cezaevinin yaşam koşullarını gösteren resimlerde yapmış. Piraye, Münevver başta olmak üzere birlikte olduğu kadınların etkileyici portrelerini çizen Nazım, tahta, dokuma ve camaltı tekniklerindeki çalışmalarıyla da yeteniğini kanıtlamış" diye konuştu.

AŞI KARTI ZORUNLULUĞU

Pazartesi hariç her gün 11.00- 19.00 arası açık olan Antalya Kültür Sanat, Perşembe akşamları 21.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Bütün ziyaretçilerin aşı kartlarını veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR test sonuçlarını göstermeleri gerekiyor.