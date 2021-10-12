Sakarya'da AK Parti ekim ayı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanlığının ekim ayı koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamada, toplantının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un başkanlığında İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yürütme kurulu üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, şehirdeki yatırımların, projelerin ve tüm siyasi gelişmelerin etraflıca ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, birlik ve beraberlik içerisinde her ay düzenli yaptıkları toplantıda tüm çalışmaların etraflıca ele alındığını ifade etti.

Kentteki yatırımların takibi ve hayata geçmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Tever, "Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarında yapacağımız çalışmaları istişare ederek, daha iyi hizmet verme konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Koordinasyon toplantısında aldığımız kararları yerine getirerek, hizmet yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Toplantımızın teşkilatlarımız için verimli ve hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.