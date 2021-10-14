SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE 20 DAKİKA ARAYLA 2 HIRSIZLIK - Son Dakika

SANCAKTEPE'de alarmı çalmayan börekçiye gelen şüpheliler, 20 dakika arayla iki girerek hırsızlık yaptılar. Börekçiden televizyonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 3 hafta önce Meclis Mahallesi'nde bulunan börekçide saat 02.30 sıralarında yaşandı. İşyerinin camlarını zorlayarak içeri giren 2 hırsız, duvarda bulunan televizyonu çaldıktan sonra işyerinden çıktı. Olaydan 20 dakika sonra tekrar aynı işyerine gelen hırsızlar bu kez de börekçinin kasasını kontrol etti ve bu sırada dizüstü bilgisayarı alarak işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Börekçinin sahibi Avni Günaçtı, "Hırsızlar camın altından ve üstünden sert bir cisimle boşluktan menteşeleri kırıyorlar ve içeri giriyorlar. İçeri girdikten sonra alarm çalmıyor. Alarm çalmış olsa zaten panik yaparlar. İlk önce içeriden televizyonumu alıyorlar. 20 dakika sonra tekrar geliyorlar, bu kez de bilgisayarımı alıp gidiyorlar" dedi. İşyerinin sahibi Avni Günaçtı, alarmının çalmaması nedeniyle hizmet aldığı güvenlik şirketini suçladı.

Öte yandan olaya karışan hırsızlardan biri, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların çaldığı bilgisayar bulunurken, televizyonu ise sattıkları öğrenildi.