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Saraykent Kaymakamı Açıkgöz Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor - Son Dakika

Saraykent Kaymakamı Açıkgöz Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor

22.10.2021 16:11
Saraykent Kaymakamı Açıkgöz Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi evlerinde devam eden vatandaşları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi evlerinde devam eden vatandaşları arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Açıkgöz, ilçede telefonla aradığı Kovid-19 hastalarının genel durumu hakkında bilgi alarak, ihtiyaçlarını soruyor.

Açıkgöz, AA muhabirine, testi pozitif çıkan vakaların neredeyse tamamının ya hiç aşı olmamış ya da tek doz aşı yaptıranlardan oluştuğunu ifade ederek, "Telefonla aradığımız vatandaşlar ilk başta şaşkınlık yaşıyor. Şu an pozitif olan vatandaşlarımızın her birini tek tek arayarak hallerini soruyorum. Kendilerine Rabbimizden şifa diliyorum. Vatandaşımıza aşının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bu vesileyle henüz aşı olmamış Saraykentli vatandaşlarımızdan aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum." dedi.

Ali Açıkgöz, Saraykent, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saraykent Kaymakamı Açıkgöz Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saraykent Kaymakamı Açıkgöz Kovid-19 hastalarıyla ilgileniyor - Son Dakika
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