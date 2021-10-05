Sarıgöl'de Kur'an kursu binası açıldı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayırsever Rasim Yıldız tarafından yaptırılan Kur'an kursu törenle açıldı.

"Yunus Emre Kur'an Kursu"nun açılış törenine Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Müftüsü Osman Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutlayan İl Müftüsü Soykök, yaptığı konuşmada, hayırsever Yıldız'ı tebrik etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Soykök'e plaket verdi.