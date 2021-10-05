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Saros Körfezi'ni kirletenlere tepkisini kürsüye koyduğu "çöplerle" gösterdi - Son Dakika

Saros Körfezi'ni kirletenlere tepkisini kürsüye koyduğu "çöplerle" gösterdi

05.10.2021 16:30
Saros Körfezi'ni kirletenlere tepkisini kürsüye koyduğu

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Başkanı Erhan Engin, konuşma yaptığı kürsüye turizm bölgelerine atılan çöplerle çıkarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Başkanı Erhan Engin, konuşma yaptığı kürsüye turizm bölgelerine atılan çöplerle çıkarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

Engin, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde çöp miktarının arttığını söyledi.

Çevreye atılan çöplerin tüm canlılara zarar verdiğini belirten Engin, " Saros Körfezi'ndeki tatil bölgelerinde yazın nüfus artıyor. Çöpler çevreye gelişigüzel atılıyor ve toplanmasıyla ilgili problemler yaşanıyor. Salgın döneminde çöp ve hijyen konusunda daha dikkatli olmalıyız." dedi.

Engin, meşrubat kutusu, cam ve plastik şişe gibi atıklarla doldurduğu poşetleri kürsüye koyarak çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.

"Atıklar insan ömründen daha fazla çevrede kalıyor"

Denizlere ve çevreye gelişigüzel bırakılan atıkların canlıların yaşamını tehdit ettiğini dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Bu atıkları buraya getirdim, bunlara aslında 'çöp' diye bakıyoruz. Bu atıklar insan ömründen daha fazla çevrede kalıyor. Geri dönüştürülebilen malzeme olarak bakıyoruz ancak bir plastik şişenin geri dönüşümü uzun nesiller boyunca mümkün değil. Ancak şunu yapabiliriz. Yeni plastiklerin üretilmemesi için eskileri kullanmak üzere tekrar üretebiliriz. Bunun için de katı atık arıtma tesisi devreye giriyor. Çevreye daha iyi bir ayak izi bırakmalıyız."

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ise yaz aylarında özellikle tatil bölgelerinde nüfus haraketliliği yaşandığı için çevrenin daha fazla kirlendiğini vurguladı.

Saros Körfezi'ne tatile gelenlerin çevreye daha duyarlı davranması gerektiğine işaret eden Geçmiş, tatil bölgelerinde, ormanlık alanlarda ve köylerde doğaya çöp atanların ihbar edilmesini istedi.

Saros Körfezi, Protesto, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'ni kirletenlere tepkisini kürsüye koyduğu 'çöplerle' gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saros Körfezi'ni kirletenlere tepkisini kürsüye koyduğu "çöplerle" gösterdi - Son Dakika
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