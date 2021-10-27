Seydişehir'e aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu yapılıyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacak.

Ulukapı Mahallesi'ne yapılacak merkez ve istasyon için protokol, Seydişehir Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Seydişehirli hayırsever işadamı tarafından imzalandı.

260 ada 205 parselde bulunan 2 bin 521 metrekarelik alana yapılacak merkez ve istasyon çalışmalarının arsa tahsisi Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği, imar düzenlemeleri ve ifraz işlemlerinin belediye ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Seydişehirli hayırsever işadamı Ömer Doğancı, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi ile imzalanan protokolün Seydişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Seydişehir'in her daim hayırda yarıştığını, bunun en güzel örneklerine bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Seydişehir için önem arz eden her çalışmaya belediye olarak destek verdiklerini ifade eden Tutal, şunları söyledi:

"İmkanlar dahilinde yapılacak olan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Hayırda yarışan ilçe sakinleri ve işadamlarına destek vermek bizlerin en öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Hayırsever Seydişehirli işadamı tarafından yapılacak 4 hekimlik aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu belediye olarak gerekli desteğimizi vereceğiz."