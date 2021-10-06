Seydişehir Kaymakamı Pişkin, muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programda yeni dönemde mahallelerde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Kaymakam Pişkin, ilçe merkezi ve mahallelerdeki sorunların çözülmesi, eksiklerin giderilmesi noktasında fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç ve sorunları muhtarlardan dinlediklerini ifade eden Pişkin şunları kaydetti:

"İlgili daire amirlerimiz ile birlikte muhtarlarımızın sorunları dinledik ve sorunları not alarak çözüme kavuşturma noktasında çalışmalarımıza başlayacağız. En yakın çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımızla belirli aralıklarla görüşerek hizmetlerin kırsal ve merkez mahallelerimize ulaşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın temsilcisi olan onların ihtiyaç ve sıkıntılarının tespiti noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaymakam Pişkin'in konuşmasının ardından toplantıya katılan merkez ve kırsal mahalle muhtarları ayrı ayrı söz alarak sorunlarını dile getirdi.